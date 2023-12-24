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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже 400 окупантів

Також знашкодили 2 склади боєприпасів.

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже 400 окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

В операційній зоні ОСУВ Таврія ЗСУ стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. За добу на Таврійському напрямку ліквідували 366 росіян та 2 склади БК. 

Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський. 

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати окупантів склали 366 осіб. Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено", – зазначив командувач.

Також, ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів.

  • На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області. 
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