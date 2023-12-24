На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже 400 окупантів

В операційній зоні ОСУВ Таврія ЗСУ стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. За добу на Таврійському напрямку ліквідували 366 росіян та 2 склади БК.

Про це розповів командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Загальні втрати окупантів склали 366 осіб. Знищено 32 одиниці військової техніки. Зокрема, 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Ще 18 одиниць техніки ворога пошкоджено", – зазначив командувач.

Також, ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів.