Кримські партизани виявили командний пункт росіян з технікою біля Євпаторії

Кримські партизани "АТЕШ" пробрались на територію колишнього складу боєприпасів у селищі Новоозерне біля Євпаторії та виявили командний пункт росіян з технікою.

Про це повідомили партизани "АТЕШ" у Telegram.

"У результаті було викрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", – ідеться у повідомленні партизанського руху.

За останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць техніки росіян, ймовірно, з метою поповнення втрат угруповання, яке діє на півдні України.

Координати об'єкта: 45.373470, 33.104246.