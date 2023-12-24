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Кримські партизани виявили командний пункт росіян з технікою біля Євпаторії

Командний пункт виявили біля Євпаторії в окупованому Криму.

Кримські партизани виявили командний пункт росіян з технікою біля Євпаторії
Фото: АТЕШ

Кримські партизани "АТЕШ" пробрались на територію колишнього складу боєприпасів у селищі Новоозерне біля Євпаторії та виявили командний пункт росіян з технікою.

Про це повідомили партизани "АТЕШ" у Telegram.

"У результаті було викрито новий командний пункт російських військ, про що свідчать розміщена командно-штабна машина і безліч припаркованих автомобілів на цивільних номерах", – ідеться у повідомленні партизанського руху.

За останні кілька днів сюди було передислоковано кілька одиниць техніки росіян, ймовірно, з метою поповнення втрат угруповання, яке діє на півдні України.

Координати об'єкта: 45.373470, 33.104246.

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