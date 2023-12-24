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Уночі сили ППО "приземлили" 14 з 15 ворожих безпілотників

Росіяни атакували ударними дронами з Приморсько-Ахтарська.

У ніч на неділю 24 грудня російська армія атакувала Україну 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ. Силам ППО вдалося збити 14 з 15 ворожих "шахедів".

Про це повідомляють у Повітряних силах.

"У ніч на 24 грудня 2023 року російські окупанти атакували 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed" району Приморсько-Ахтарськ – рф. із району Приморсько-Ахтарськ – рф. В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів", – ідеться у повідомленні ПС.

Відомо, що безпілотники "приземлили" у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Фото: Повітряні сили

  • За даними Генштабу протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога. 
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