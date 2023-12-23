"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Українські хакери розповіли деталі атаки на “РосТрансНадзор”
Українські хакери розповіли деталі атаки на “РосТрансНадзор”
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Один із найбільших німецьких шахраїв розбудовує ПВК "Вагнер", – WSJ
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії і бив дронами-камікадзе, постраждав цивільний

Також є руйнування будинків та інфраструктури.

Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії і бив дронами-камікадзе, постраждав цивільний
Фото: Facebook/Сергій Лисак

Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії і скерував 9 дронів-камікадзе. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

“Дісталося районному центру, Марганецькій і Покровській сільській громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням його доправили до лікарні”, - повідомив Сергій Лисак. 

За його інформацією, пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля. Понівечені 9 приватних будинків, пʼятиповерхівка, два гаражі, парник, декілька господарських споруд, авто. Побило й інфраструктуру – лінію електропередач та газогін.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на Дніпропетровщині сили ППО збили 4 “шахеди”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies