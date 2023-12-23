Також є руйнування будинків та інфраструктури.

Протягом дня ворог чотири рази обстріляв Нікопольщину з артилерії і скерував 9 дронів-камікадзе.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Дісталося районному центру, Марганецькій і Покровській сільській громадам. Постраждав 49-річний чоловік. Із мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням його доправили до лікарні”, - повідомив Сергій Лисак.

За його інформацією, пошкоджені два підприємства, адміністративна будівля. Понівечені 9 приватних будинків, пʼятиповерхівка, два гаражі, парник, декілька господарських споруд, авто. Побило й інфраструктуру – лінію електропередач та газогін.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на Дніпропетровщині сили ППО збили 4 “шахеди”.