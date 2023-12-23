Росія обстріляла ТЕС, п’ятеро енергетиків поранені, – ДТЕК

За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Сьогодні, 23 грудня, Росія вкотре обстріляла ТЕС у прифронтовому регіоні.

"Після інтенсивних обстрілів було поранено п'ятьох енергетиків, які працюють на ТЕС", – повідомили у ДТЕК.

Також додали, що пораненим оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні.Їм надають всю необхідну допомогу.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після обстрілу енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки.

За останні два місяці це вже десята атака на прифронтову теплоелектростанцію.

Остання трапилася 20 грудня.