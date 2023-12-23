Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, взяли під варту

Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, триматимуть під вартою до 19 лютого 2024 року.
"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави до 19.02.2024", – повідомили у прокуратурі.
Нещодавно СБУ затримала підозрюваного у спробі розкрадання 1,5 млрд гривень керівника одного з ГУ Міноборони.
- За даними слідства, посадовець у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.
- Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником вигідніший контракт.
- Новий договір передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника. Це суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.
- Втім, чиновник безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.
- Після пролонгації “старого” договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд гривень. Ця сума перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником на 30%.
- Під час обшуків правоохоронці виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.