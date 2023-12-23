Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, триматимуть під вартою до 19 лютого 2024 року.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави до 19.02.2024", – повідомили у прокуратурі.

Нещодавно СБУ затримала підозрюваного у спробі розкрадання 1,5 млрд гривень керівника одного з ГУ Міноборони.