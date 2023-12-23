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Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, взяли під варту
Фото: Офіс генпрокурора

Керівника Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд гривень, триматимуть під вартою до 19 лютого 2024 року. 

"За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд обрав керівнику Головного управління Міноборони запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави до 19.02.2024", – повідомили у прокуратурі.

Нещодавно СБУ затримала підозрюваного у спробі розкрадання 1,5 млрд гривень керівника одного з ГУ Міноборони.

  • За даними слідства, посадовець у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.
  • Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником вигідніший контракт.
  • Новий договір передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника. Це суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.
  • Втім, чиновник безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.
  • Після пролонгації “старого” договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд гривень. Ця сума перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником на 30%.
  • Під час обшуків правоохоронці виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.
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