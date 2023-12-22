СБУ затримала підозрюваного у спробі розкрадання 1,5 млрд гривень керівника одного з ГУ Міноборони

Співробітника Міноборони усунули від виконання службових обов’язків, Міністерство проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд гривень.

СБУ за сприяння міністра оборони України виявили спробу розкрадання 1,5 млрд гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. В Києві затримали керівника одного з Головних управлінь Міноборони, якого підозрюють у причетності до оборудки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“За даними слідства, посадовець Міноборони у грудні минулого року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера”, - йдеться у повідомленні.

Згодом новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником вигідніший контракт.

Новий договір передбачав придбання боєприпасів без посередників, напряму від виробника. Це суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

Втім, чиновник, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Після пролонгації “старого” договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд гривень. Ця сума перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником на 30%.

Під час обшуків правоохоронці виявили документи, які підтверджують незаконну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру.

Співробітника Міноборони усунули від виконання службових обов’язків, Міністерство проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд гривень.

Розслідування триває, чиновнику загрожує до 15 років тюрми.