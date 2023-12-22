Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
ГоловнаСуспільствоПодії

Із січня Міноборони запускає "гарячу лінію" для військових і членів їхніх родин

До міністерства можна буде звертатися з різних питань: фінансового чи матеріального забезпечення, обмеження законних прав чи будь-якої конфліктної ситуації.

Із січня Міноборони запускає "гарячу лінію" для військових і членів їхніх родин
Маріанна Вільшинська і Наталія Калмикова
Фото: Міноборони

Із січня Міністерство оборони України запускає "гарячу лінію" для військовослужбовців і членів їхніх родин.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і директорка "Урядового контактного центру" Маріанна Вільшинська підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає організацію роботи для створення «гарячої лінії» за коротким номером 1512. Консультування військовослужбовців та членів їхніх родин буде цілодобовим.

За словами Калмикової, питання можуть стосуватися фінансового чи матеріального забезпечення, обмеження законних прав чи будь-якої конфліктної ситуації.  

"Ми, в свою чергу, зробимо все для того, щоб її вирішення відбулося в максимально короткі терміни", – додала заступниця міністра оборони.

Повноцінно послуга запрацює на початку січня 2024 року. Водночас працюватиме телефон «гарячої лінії» Міністерства оборони - 0 800 50 04 42.

Вільшинська зазначила, що спілкуватися зі захисниками будуть "наші найкращі спеціалісти", серед них - і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies