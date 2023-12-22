Із січня Міноборони запускає "гарячу лінію" для військових і членів їхніх родин

До міністерства можна буде звертатися з різних питань: фінансового чи матеріального забезпечення, обмеження законних прав чи будь-якої конфліктної ситуації.

Із січня Міністерство оборони України запускає "гарячу лінію" для військовослужбовців і членів їхніх родин.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і директорка "Урядового контактного центру" Маріанна Вільшинська підписали меморандум про співпрацю. Він передбачає організацію роботи для створення «гарячої лінії» за коротким номером 1512. Консультування військовослужбовців та членів їхніх родин буде цілодобовим.

За словами Калмикової, питання можуть стосуватися фінансового чи матеріального забезпечення, обмеження законних прав чи будь-якої конфліктної ситуації.

"Ми, в свою чергу, зробимо все для того, щоб її вирішення відбулося в максимально короткі терміни", – додала заступниця міністра оборони.

Повноцінно послуга запрацює на початку січня 2024 року. Водночас працюватиме телефон «гарячої лінії» Міністерства оборони - 0 800 50 04 42.

Вільшинська зазначила, що спілкуватися зі захисниками будуть "наші найкращі спеціалісти", серед них - і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу.