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​УГКЦ про рішення Ватикану благословляти одностатеві пари: Воно не має правової сили для українських греко-католиків

В УГКЦ також відзначили, що у них та в Латинській церкві значення поняття «благословення» є відмінними.

​УГКЦ про рішення Ватикану благословляти одностатеві пари: Воно не має правової сили для українських греко-католиків
Глава УГКЦ Святослав (Шевчук)
Фото: Макс Требухов

Українська греко-католицька церква відреагувала на декларацію Ватикану «Fiducia supplicans», яка дозволяє священникам благословляти так звані "неврегульовані" пари, зокрема, одностатеві.

Як ідеться на сайті УГКЦ, глава Церкви блаженніший Святослав (Шевчук) підписав Комунікат, у якому пояснюється, чому греко-католицька церква не буде виконувати рішення Ватикану.

"Вищезгадана Декларація трактує пасторальний сенс благословень у Латинській Церкві, а не у Східних Католицьких Церквах. Вона не розглядає питання католицької віри чи моралі, у ній не подаються жодні приписи Кодексу канонів для Східних Церков та не згадуються східні християни. Отже, на підставі кан. 1492 ККСЦ ця Декларація стосується суто Латинської Церкви і не має правової сили для вірних Української Греко-Католицької Церкви", - пояснили в УГКЦ.

Святослав підкреслив у документі, що Українська греко-католицька церква "є однією зі Східних Католицьких Церков, тому має свою літургійну, богословську, канонічну та духовну спадщину, якої всі вірні зобов’язані дотримуватися та яку повинні плекати".

В УГКЦ також відзначили, що у них та в Латинській церкві значення поняття «благословення» є відмінними.

"За традиціями візантійського обряду поняття «благословення» означає схвалення, дозвіл чи навіть наказ щодо певного виду вчинків, молитовно-аскетичних практик, зокрема окремих видів посту та молитви. Очевидно, що благословення з боку священнослужителя завжди має євангелізаційний і катехитичний вимір, тому в жодному разі не може суперечити вченню Католицької Церкви про сім’ю як вірний, нерозривний і плідний союз любові між чоловіком та жінкою", - йдеться в Комунікаті.

Також УГКЦ відзначила, що "пастирська второпність спонукає нас уникати двозначних жестів, висловлювань і понять, які б викривлювали чи спотворювали Боже слово та вчення Церкви".

  • Днями з'явилася інформація, що Папа Франциск затвердив Декларацію про можливість для благословення «неврегульованих» пар. Зазначалося, що це благословення не повинно бути частиною регулярних церковних ритуалів, як-от шлюбу.
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