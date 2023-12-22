​15 років тюрми отримав співробітник мобільної компанії, який "зливав" російській розвідці геолокації ЗСУ

Він також розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

За матеріалами Служби безпеки 15 років тюрми отримав агент головного управління генштабу збройних сил Росії (ГРУ), якого було затримано у квітні 2022 року в Дніпрі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зрадником виявився технічний спеціаліст одного з операторів мобільного зв’язку в Україні. З початку повномасштабного вторгнення Росії він розвідував місця базування штабів та комплексів протиповітряної оборони ЗСУ. Також він намагався відслідкувати можливі залізничні маршрути переправлення української бойової техніки на східний фронт.

Агент також збирав інформацію про наслідки повітряних атак росіян по міській інфраструктурі для повторного коригування ворожих ударів.

Інформацію він передавав окупантам через спеціалізований чат-бот воєнної розвідки ГРУ у вигляді медіафайлів з відмітками українських об’єктів на електронній карті. Співробітники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його у власному помешканні, коли він готувався до нового "сеансу" зв’язку з російським ГРУ.

Під час обшуків у затриманого знайшли мобільний телефон, який він застосовував для розвідувально-підривної діяльності проти України.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше до довічного увʼязнення заочно засудили лікарку з Маріуполя, яка “здала” поранених українських військових у полон окупантам.