На КПП із Польщею прикордонники викрили аферу "молодят"

На кордоні з Польщею прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетинання кордону чоловіків призовного віку. "Молодята" прямували до сусідньої країни через пункт пропуску "Рава-Руська".

"Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, "подружжя" з Вінниччини надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки", – повідомили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Як виявилось, 20-річний чоловік та 19-річна жінка уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

Фото: ДПСУ