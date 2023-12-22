На КПП із Польщею прикордонники викрили аферу "молодят"

На кордоні з Польщею прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетинання кордону чоловіків призовного віку. "Молодята" прямували до сусідньої країни через пункт пропуску "Рава-Руська".
"Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, "подружжя" з Вінниччини надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки", – повідомили у ДПСУ.
Як виявилось, 20-річний чоловік та 19-річна жінка уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.
- Вчора, 21 грудня стало відомо про чотирьох ухилянтів, які намагались переплисти Тису на човні, "тюнінгованому" пінопластом. За такий спосіб втечі до Угорщини чоловіки мали заплатити по 2000 євро.
- Також вчора прикордонники Буковини затримали пʼятьох порушників кордону, а ще один нелегал зміг втекти вглиб України, тривають його пошуки.
- У листопаді двоє чоловіків намагалися перепливти річку Тиса з дитячим надувним кругом і нарукавниками з рожевими фламінго.