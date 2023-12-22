Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Рада легалізувала медичний канабіс
Рада легалізувала медичний канабіс
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
ГоловнаСуспільствоЖиття

На КПП із Польщею прикордонники викрили аферу "молодят"

Мешканці Вінничини "одружились", щоб чоловік зміг виїхати за кордон.

На КПП із Польщею прикордонники викрили аферу "молодят"
Фото: ДПСУ

На кордоні з Польщею прикордонники викрили чергову схему з незаконного перетинання кордону чоловіків призовного віку. "Молодята" прямували до сусідньої країни через пункт пропуску "Рава-Руська".

"Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, "подружжя" з Вінниччини надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки", – повідомили у ДПСУ.

Фото: ДПСУ

Як виявилось, 20-річний чоловік та 19-річна жінка уклали шлюб, аби чоловік міг виїхати за кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю.

Фото: ДПСУ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies