Перші 100 днів у Міноборони. У пошуку кадрів для ЗСУ, нова політика розвитку людського капіталу та покращення медичної допомоги

Це не лише обіцянки. За перші 100 днів ми отримали перші результати.

Вона охоплює нові підходи держави до формування оборонної свідомості, проходження військової служби й повернення до цивільного життя. Ми розробляємо оновлену систему рекрутингу, ефективну модель розвитку людського капіталу під час проходження військової служби та дієві механізми реінтеграції військових до цивільного життя після служби.

Життя і здоров’я військового — найвища цінність. Це головний пріоритет Міністерства оборони. Саме тому ми розробили нову Політику розвитку людського капіталу в Силах оборони України.

Фото: EPA/UPG

Нові кадри

Силам оборони України потрібно ще більше кваліфікованих кадрів. Вирішення цієї проблеми — один з пріоритетів нової команди Міністерства оборони України.

Щоб залучити професіоналів, застосували нестандартний підхід — налагодили систему колаборації з учасниками ринку працевлаштування. Вони допомагають нам максимально поширювати інформацію про вакансії в Силах оборони.

Уже залучили до співпраці чотири онлайн-платформи рекрутингу: Lobby X, work.ua, robota.ua та OLX.ua. Понад 1000 вакансій Сил оборони України розміщено на цих платформах. Результат вражає — лише за грудень відгукнулися понад 9000 охочих долучитися до захисту Батьківщини. При цьому люди цікавляться не тільки «тиловими» посадами, як-от кухар, водій чи спеціаліст з ремонту. Дуже багато відгуків на суто бойові спеціальності: стрілець, гранатометник, сапер.

По суті, ми створюємо систему, коли Збройні сили України виступають як один з найбільших роботодавців держави. А люди, відповідно, отримують не тільки достойне грошове забезпечення, але й можливості реалізувати себе й отримати професійний розвиток. Платформи, з якими ми співпрацюємо, відчувають соціальну відповідальність і надають послуги і війську, і людям на безоплатній основі, орієнтуючись на результат.

Фото: Олександр Павлюк

Розвиток ресурсів

Ми розробили Політику залучення, розвитку й утримання людського капіталу в Силах оборони України. Її реалізація запустить масштабні зміни, які торкнуться всіх етапів шляху захисника чи захисниці.

На етапі «перед військовою службою» говоримо про формування мотиваційної готовності до збройного захисту держави, створення ефективної системи обліку військовозобов'язаних, підготовки та залучення громадян на військову службу.

Під час військової служби основну увагу приділяємо новим принципам, на яких буде будуватися військова кар'єра, розвиток сержантського корпусу, освіта й підготовка військовослужбовців, система доброчесності, піклування про родини й дотримання прав військовослужбовців.

Коли військовий завершує службу, передбачаємо ефективну систему переходу від армійської кар'єри до цивільного життя. Окрему увагу приділяємо вшануванню пам'яті загиблих Захисників і Захисниць.

Фото: EPA/UPG

Захист здоров’я

Ми створили Департамент охорони здоров'я, який активно розробляє необхідні політики й процедури. У фокусі реформ — лікування поранених, тактична медицина, спрощення всіх бюрократичних процедур. Динамічно співпрацюємо з представниками професійного середовища й волонтерськими організаціями. Проводимо відкриті зустрічі з волонтерами й бойовими медиками.

Уже затвердили вимоги до підготовки з тактичної медицини за стандартом НАТО. Відтепер усі військовослужбовці матимуть базове навчання за єдиним зразком.

Щоб оптимізувати постачання, спрощуємо процедури — запровадили оновлену, значно скорочену за часом систему списання військових аптечок і наплічників. Раніше бюрократія, до якої долучалися навіть правоохоронні органи, могла тривати до пів року і включала 20 кроків. Вона не тільки займала час військовослужбовців, але й не дозволяла отримати нові аптечки, оскільки юридично ті були на обліку. Нова система значно спрощена: тепер потрібні лише три кроки і шість документів. При цьому військовослужбовці можуть доповідати про втрату командиру усно. Тож ми не лише вирішили проблеми зі списанням, але й дали можливість замовляти нові аптечки.

Фото: np.pl.ua

Сьогодні наше основне завдання — ні на хвилину не зупинятися в змінах і створити якісно нові умови для служби. Адже ми розуміємо: сучасна зброя зараз дуже важлива, і ми вдячні нашим партнерам за життєво необхідну допомогу. Але війну виграють не лише технологіями. Перемогу на полі бою здобувають звичайні люди. Тож немає нічого важливішого, ніж життя, здоров’я та мотивація кожного військовослужбовця. Саме на це спрямовані всі наші зусилля.