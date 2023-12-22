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В окупованій частині Херсонщини російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін

Окупанти застрелили дитину на очах у родини.

В окупованій частині Херсонщини російські військові вбили восьмикласника, – Прокудін
Фото: змі окупантів

На тимчасово окупованій території Херсонської області в одному із населених пунктів російська армія вбила дитину.

Про це на пресконференції повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Суспільне.

"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація", – сказав Прокудін.

Він додав, що хлопець начебто щось фотографував, військові його схопили, привели додому та застрелили.

Як повідомив очільник Херсонської ОВА, директор школи написав заяву до поліції, також звернуться до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати.

Тим часом прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за цим фактом. 

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення додаткових обставин події та осіб з числа військовослужбовців рф, причетних до злочину. 

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