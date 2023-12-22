У Херсонській обаласті через російську агресію загинула людина

За минулу добу противник здійснив по Херсонській області 117 обстрілів, випустивши 569 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 3 "Shahed".

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, по Херсону ворог випустив 65 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. В результаті атак одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.