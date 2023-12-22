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У Києві внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, є поранені

Загалом внаслідок атаки є руйнування у декількох районах. 

У Києві внаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку, є поранені
У Києві безпілотник влучив у багатоповерхівку та приватний будинок
Фото: Офіс генпрокурора в Telegram

У Києві внаслідок нічної атаки росіян "шахедами" пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі. Виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна. 

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований. Про це начальник КМВА Сергій Попко повідомив станом на 5:21.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що в Солом’янському районі внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

У телеефірі вранці повідомили, що одна із зруйнованих квартир належить ведучому телемарафону Андрію Ковальову. Йому і двом маленьким дітям та дружині вдалося вціліти.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Telegram

У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків дрона, виникла пожежа у двоповерховому недобудованому приватному будинку. Без постраждалих.

Фото: ДСНС у Telegram

Фото: ДСНС у Telegram

"В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", – додав Попко.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Інформація оновлюється і уточнюється. 

  • Це вже третя атака на Київ за шість днів. За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну 28 ударними безпілотниками Shahed. Збили 24.
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