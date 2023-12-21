Кримський міст повноцінно відновити не вдалося, - Гуменюк

Технічно міст не здатен витримувати тих навантажень, які б хотіли на нього накласти.

Російські окупанти не змогли відновити Кримський міст до першопочаткового стану.

Про це розповіла речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Міст залишається в такому хворобливому стані, тому що повноцінно відновитися йому не вдалося, тим більше, що зараз погодні умови надзвичайно виснажливі для нього. Він і спочатку, коли створювався… потужних штормів він побоюється. Ну якщо ще згадати про "шторми неприродного характеру", а кореговані, то йому дійсно не зовсім добре", - сказала Гуменюк.

За її словами, Кримський міст використовується росіянами "в цивільному відношенні". При цьому він часто переключається на реверс. Хоча залізнична колія час від часу працює на військовий потенціал, перевезення нею теж обмежені, оскільки технічно міст не здатен витримувати тих навантажень, які б хотіли на нього накласти.