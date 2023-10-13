У Нідерландах оштрафували чотири компанії, які допомагали Росії будувати Кримський міст

Вісім осіб були засуджені до громадських робіт.

Прокуратура Нідерландів покарала чотири місцеві компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 роки. Підприємства допомогли Москві будувати міст до Криму.

Про це пише Reuters.

Вісім осіб були засуджені до громадських робіт на строк від 20 до 60 годин, а компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 000 євро. Назви фірм та імена фізосіб не назвали.

Компанії постачали машини, запчастини та інші послуги для будівництва 19-кілометрового мосту через Керченську протоку.

“Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду”, − зазначили у прокуратурі.

Одна з компаній отримала 71 330 євро вигоди від постачання заборонених товарів та послуг, цю суму конфіскували.

Нагадаємо, США ввели санкції проти компаній, що перевозили російську нафту за вищою від дозволеної ціною.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Євросоюз наближається до повної заборони російських алмазів.