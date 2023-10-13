Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Бетонні коробки на зупинках як укриття. Це безпечно? А доцільно? Дорого? Розпитали інженера
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Опалювальний сезон традиційно під загрозою зриву. І не лише через війну
Опалювальний сезон традиційно під загрозою зриву. І не лише через війну
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Як Концепт посилення стійкості демократії спричинив скандал і хто насправді його писав?
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Навідник танку розповів про своє екіпірування та приблизну вартість повного спорядження
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Верховна Рада проголосує за заборону УПЦ МП на найближчому засіданні, – джерела
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
ГоловнаСуспільствоВійна

У Нідерландах оштрафували чотири компанії, які допомагали Росії будувати Кримський міст

Вісім осіб були засуджені до громадських робіт.

У Нідерландах оштрафували чотири компанії, які допомагали Росії будувати Кримський міст
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Нідерландів покарала чотири місцеві компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 роки. Підприємства допомогли Москві будувати міст до Криму.

Про це пише Reuters.

Вісім осіб були засуджені до громадських робіт на строк від 20 до 60 годин, а компанії сплатили штрафи на загальну суму 160 000 євро. Назви фірм та імена фізосіб не назвали.

Компанії постачали машини, запчастини та інші послуги для будівництва 19-кілометрового  мосту через Керченську протоку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Кримський міст був побудований частково завдяки використанню голландських знань і досвіду”, − зазначили у прокуратурі.

Одна з компаній отримала 71 330 євро вигоди від постачання заборонених товарів та послуг, цю суму конфіскували.

Нагадаємо, США ввели санкції проти компаній, що перевозили російську нафту за вищою від дозволеної ціною.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що Євросоюз наближається до повної заборони російських алмазів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies