Через декілька тижнів Нідерланди відправлять свої винищувачі F-16 до навчального центру в Румунії

Через декілька тижнів Нідерланди відправлять винищувачі F-16, на яких навчатимуться українські пілоти, до навчального центру в Румунії, передає NL Times.

За словами міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, через деякий час українці зможуть здійснити перший тренувальний політ.

Нідерланди хочуть передати більшу частину своїх F-16, які зняли з озброєння, Україні. Однак спершу українські пілоти спочатку мають навчитися керувати ними.

За словами Оллонгрен, створення навчального центру в Румунії, одного із сусідів України, йде добре.

"Ми сподіваємося передати до Румунії від 12 до 18 літаків протягом кількох тижнів, а це означає, що центр зможе розпочати роботу", - зазначила міністерка.

Водночас Нідерланди працюють над тим, аби передати нашій державі додаткові системи ППО.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року. Данія планує передати Україні перші F-16 навесні 2024 року, а Бельгія надасть винищувачі з 2025 року.