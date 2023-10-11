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Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні вже навесні наступного року, – Остін

Наразі йде навчання українських пілотів.

Перші винищувачі F-16 з'являться в Україні вже навесні наступного року, – Остін
F16
Фото: Wikipedia

Американські винищувачі F-16 можуть з'явитись в Україні вже на початку наступного року. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, – пише "РБК-Україна".

Міністр оборони наголосив, що наразі продовжується навчання українських льотчиків та технічного персоналу, а для цього, як відомо необхідний час.

"Щодо винищувачів F16, то зараз йде навчання пілотів. Потрібно декілька місяців. Я думаю, не раніше наступної весни ми побачимо літаки там", – сказав Остін.

Нагадаємо, Данія планує передати Україні винищувачі F-16 навесні 2024 року, а Бельгія планує надати винищувачі Україні до 2025 року, залежно від того, коли бельгійська армія поповниться новими F-35.

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