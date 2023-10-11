Російські окупанти збільшили дальність польоту своїх ударних дронів "Ланцет", – Гуменюк

Росіяни модернізували свої ударні БПЛА "Ланцет". Дальність польоту дронів тепер збільшилася на кілька десятків кілометрів. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповіла спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Спікер зазначила, що купанти й надалі удосконалюють свої безпілотники, а бойові дії все частіше переходять у повітря.

"Ворог збільшив кількість атак дронами з тимчасово окупованих територій. Зокрема, безпілотники запускають з лівобережжя Дніпра, у тому числі й ті, які скидають осколкові боєприпаси", – розповіла Гуменюк.

Щодо "Ланцетів", то Гуменюк зазначає: "Останнім часом росіяни почали показувати чудеса їхнього технічного вдосконалення".

За словами військової, якщо ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їх можливості польоту збільшилися до 60-70 км.

У Збройних Силах попереджають, що ця осінь та зима можуть стати рекордними за кількістю використання Росією дронів-камікадзе проти України.