ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
ГоловнаСуспільствоВійна

Ув’язнені на 15 років четверо бойовиків, які воювали разом із "вагнерівцями" під Бахмутом та Лисичанськом

Засуджені є мешканці тимчасово окупованих Донеччини та Луганщини. 

Ув’язнені на 15 років четверо бойовиків, які воювали разом із "вагнерівцями" під Бахмутом та Лисичанськом

Отримали 15 років тюрми четверо бойовиків, які вступили до окупаційних угруповань РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті, зокрема під Бахмутом та Лисичанськом.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Українські захисники взяли бойовиків у полон під час боїв поблизу Кліщіївки та Лисичанська влітку цього року. За матеріалами СБУ суд призначив їм 15 років тюрми з конфіскацією майна. Як встановило слідство, засудженими є четверо мешканців тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Влітку та восени 2022 року зловмисники добровільно прибули до так званих "мобілізаційних пунктів РФ", щоб приєднатися до російських загарбників у війні проти України. Там їх зарахували на посади стрільців у складі батальйону "Призрак" та оперативно-бойового тактичного формування "Каскад" Південного військового округу ЗС РФ.

Підписуйтесь на наш Google News

Після перекидання на фронт вони разом з найманцями російської приватної військової компанії "Вагнер" брали участь у веденні бойових дій на Бахмутському та Лисичанському напрямках. Крім обстрілів позицій українських військ зрадники допомагали "вагнерівцям" облаштовувати фортифікаційні споруди та укріпрайони.

На підставі доказової бази Служби безпеки суд визнав усіх чотирьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies