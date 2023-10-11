Норвегія надасть ще 18 млн доларів на розмінування в Україні

Близько 30% території України вкрито мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

Уряд Норвегії додатково виділить близько 18 млн доларів (200 млн норвезьких крон) на розмінування в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

"Розмінування рятує життя та захищає цивільне населення, особливо дітей. Розмінування також необхідне для надання інших видів надзвичайної допомоги та відновлення інфраструктури. Запобігання подальшим людським жертвам також сприяє зміцненню здатності України протистояти російській агресії. У зв'язку з цим уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення додаткових 200 млн норвезьких крон на знешкодження мін та інших вибухових речовин в Україні", – зазначила вона.

У заяві зазначається, що близько 30% території України зараз вкрито мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Тому розмінування є життєво важливим для того, щоб українські фермери могли засівати поля та збирати врожай.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Норвегія виділила на розмінування в Україні 164 млн норвезьких крон.

Норвегія також виділила 1 млрд норвезьких крон (92,5 млн доларів) для забезпечення українців життєво важливою допомогою.