Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
ГоловнаСуспільствоВійна

Норвегія надасть ще 18 млн доларів на розмінування в Україні

Близько 30% території України вкрито мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

Норвегія надасть ще 18 млн доларів на розмінування в Україні
Фото: EPA/UPG

Уряд Норвегії додатково виділить близько 18 млн доларів (200 млн норвезьких крон) на розмінування в Україні. Про це заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт.

"Розмінування рятує життя та захищає цивільне населення, особливо дітей. Розмінування також необхідне для надання інших видів надзвичайної допомоги та відновлення інфраструктури. Запобігання подальшим людським жертвам також сприяє зміцненню здатності України протистояти російській агресії. У зв'язку з цим уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення додаткових 200 млн норвезьких крон на знешкодження мін та інших вибухових речовин в Україні", – зазначила вона.

У заяві зазначається, що близько 30% території України зараз вкрито мінами та боєприпасами, які не розірвалися. Тому розмінування є життєво важливим для того, щоб українські фермери могли засівати поля та збирати врожай.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Норвегія виділила на розмінування в Україні 164 млн норвезьких крон.

Норвегія також виділила 1 млрд норвезьких крон (92,5 млн доларів) для забезпечення українців життєво важливою допомогою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies