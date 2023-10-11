Міноборони планує з вересня 2026 року сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО

Подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу.

Ілюстративне фото: українські та американські військові у Польщі

Міністерство оборони України планує 1 вересня 2026 року розпочати процедури сертифікації вітчизняної військової освіти відповідно до стандартів НАТО.

Про це в рамках круглого столу в Military Media Center повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

За його словами, подачі відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів Альянсу, який планується провести у квітні 2025 року.

Володимир Мірненко зазначив, що відповідні кроки передбачені Концепцією трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО, що була затверджена постановою уряду і почала реалізовуватись з 1 вересня цього року.

Представник Міністерства підкреслив, що головними перевагами впроваджуваної концепції є:

запровадження спільної підготовки ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України за єдиним замислом і планом і єдиним керівництвом починаючи з оперативного рівня військової освіти;

створення єдиної та інтегрованої системи освіти для підготовки особового складу Сил оборони на основі курсів лідерства L1-L5 ;

централізована підготовка складу Сил оборони стратегічного і оперативного рівнів;

підготовка особового складу Сил оборони тактичного рівні за єдиними освітніми програмами;

реалізація принципу «Освіта впродовж військової кар’єри»;

відповідність військової освіти стандарту НАТО «Освіта і підготовка»

Володимир Мірненко також повідомив, що наразі у військових вишах України вже реалізовуються пілотні проєкти щодо удосконалення організаційно-штатних структур шляхом створення Шкіл лідерів і відповідних підрозділів забезпечення якості освіти.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, у Брюселлі президент України провів зустрічі з генсеком НАТО та міністром оборони США. Зокрема, йшлося про узгодження програми щодо впровадження в Україні принципів і стандартів НАТО.