Зеленський прибув до штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Візьме участь у засіданні "Рамштайну"

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він зустрінеться із генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, йдеться на сайті Альянсу.

Президент на своєму каналі в Telegram зазначив, що візит до штаб-квартири НАТО матиме важливе значення для нашої стійкості цієї зими. Крім Столтенберга, у Зеленського запланована зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Зеленський прибув до Брюсселя в день засідання Контактної групи з питань оборони України. Раніше президент не брав у них участі очно, державу представляв міністр оборони.

"Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції. Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з Прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей", – сказав він.

Столтенберг на брифінгу перед заходами сказав, що підтримка України з боку НАТО стосуватиметься протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів, цитує The Guardian.

Протиповітряна оборона має вирішальне значення для захисту міст, економіки, критичної інфраструктури України, і це "допомагає їм допомагати самим собі, тому що тоді економіка може функціонувати. Тоді в Україні все може працювати. І це допоможе українцям також виробляти, торгувати, функціонувати як нормальна країна. І це збільшить їхню здатність фінансувати та самостійно забезпечувати боєприпасами для війни", – сказав він.

До Бельгії Зеленський вирушив після вчорашнього візиту до Румунії. Там президент говорив про постачання ППО та боєприпасів.

За його словами, щодо цього є позитивні домовленості.