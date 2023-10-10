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Зеленський і румунський прем'єр обговорили подвоєння обсягів транзиту української агропродукції

Також на зустрічі йшлося про посилення двосторонньої співпраці на рівні оборонно-промислового комплексу.

Зеленський і румунський прем'єр обговорили подвоєння обсягів транзиту української агропродукції
Володимир Зеленський і Марчел Чолаку
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Бухаресті, провів зустріч із прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Сторони обговорили підготовку першого в історії двосторонніх відносин спільного засідання урядів України та Румунії в Києві, питання оборонної підтримки нашої держави та посилення двосторонньої співпраці на рівні оборонно-промислового комплексу.

Також ішлося про подвоєння обсягів транзиту української агропродукції територією Румунії.

Зеленський і Чолаку відзначили важливість забезпечення прав представників української національної меншини в Румунії та представників румунської національної меншини в Україні.

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Нагадаємо, 10 жовтня Президент Зеленський прибув з візитом до Румунії. 

За підсумками зустрічі з главою Румунії Клаусом Гонаннісом Зеленський анонсував створення нового "зернового коридору" через Молдову та Румунію.

Також обидва президенти підписали декларацію про економічну та безпекову співпрацю держав.

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