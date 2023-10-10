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"Євросолідарність" вимагає забезпечити безперешкодну діяльність ДержККБ "Луч" та інших стратегічних підприємств, - Геращенко

В КБ «Луч» проходить третя перевірка Держаудитслужби, зазначила нардепка.

"Євросолідарність" вимагає забезпечити безперешкодну діяльність ДержККБ "Луч" та інших стратегічних підприємств, - Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Фракція «Європейська Солідарність» направила звернення до уряду з вимогою негайно втрутитися в ситуацію навколо ДП «Конструкторське бюро «Луч» та аудиту Держаудитслужби. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила співголова фракції Ірина Геращенко.

«Нагадаю, саме через непрофесійні дії Кабміну, який видав дві взаємовиключні постанови щодо можливості /неможливості отримання прибутку від реалізації продукції ВПК, закупівля вітчизняної оборонки фактично блокується, а багатьом виробникам ДАС погрожує судами. Верховна Рада була змушена втрутитися в ситуацію і у вересні прийняла постанову «Щодо підтримки оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану». Всі фракції і групи підписалися під цим документом для усунення перешкод у здійсненні господарської діяльності в оборонному секторі», – нагадала депутатка.

Попри це, пише Геращенко, лише за останній тиждень на підприємство з виробництва тепловізійних прицілів Archer прийшло НАБУ і вилучило не лише фінансову, але й проєктну, виробничу документацію.

«А в КБ «Луч» проходить третя перевірка Держаудитслужби. Нагадаю, голову цієї служби призначає уряд, нинішню керівницю Кабмін затвердив в грудні 2022-го року. І вона почала кошмарити оборонку. КБ «Луч» – одне з провідних розробників складових авіаційного та протитанкового озброєння і ракет. Діяльність ДержККБ «Луч» має стратегічне значення для оборонного потенціалу України», – зауважила Ірина Геращенко.

Нинішня ревізія діяльності ДержККБ «Луч» стосується включення отриманого підприємством прибутку до складу вартості продукції підприємства та сплати з нього податків, додала депутатка.

«При цьому ДАСУ не враховує того, що ДержККБ «Луч» за власні обігові кошти розробляє нові системи озброєння, ліквідовує наслідки ракетних ударів, відновлює та замінює пошкоджене обладнання і продукцію, здійснює релокацію виробництва та нарощує виробничі потужності. Вимагаємо від уряду негайно виконати постанову ВР і забезпечити безперешкодну діяльність ДержККБ «Луч» та інших стратегічних підприємств. А голову Держаудитслужби варто звільнити, бо її робота більше схожа на шкідництво, аніж на аудит», – резюмує співголова фракції.

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