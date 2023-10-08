“Не можна примусити людей бути українцями, якщо не буде свободи”

28 вересня у Києві в рамках спільного спецпроєкту LB.ua і EFI Group “Нова країна” відбулася панельна дискусія на тему майбутнього українського Донбасу після звільнення територій. З тезами основних спікерів панелі можна ознайомитися за посиланням . Однак, крім них, окремі думки висловлювали й запрошені гості з зали. Думки слушні й конструктивні - на кшталт самоідентифікації людей, що проживають у ТОТ, реукраїнізації Донбасу, щодо підготовки спеціалістів, які мають впроваджувати зміни після деокупації тощо. Тож ми вирішили їх опублікувати також.

Фото: Макс Требухов

Першим слово з залу узяв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Його репліка стосувалася покарання тих, хто свідомо обрав життя в окупації. За його словами, люди, які змушені були кинути рідні домівки, хочуть справедливості. І для них вона є актуальнішою за економічне чи інфраструктурне відновлення.

“Ми спілкуємося з людьми, які знаходяться в евакуації, ми спілкуємося з людьми, які знаходяться в окупації, і розуміємо, які є запити у людей. І перше питання - це питання справедливості. Люди хочуть отримати відповідь, як ми будемо жити, повернувшись до тих людей, які сьогодні знаходяться в окупованому місті.

Наші лікарі, які лікують окупантів - це зрада чи допомога? Наші підприємці, які намагаються всидіти на двох стільцях, будуть покарані чи ні? Ми не чуємо цих питань, а це важливі питання. Без відповіді на них не буде деокупації”, - вважає Андрющенко.

Також він закликав чесно відповісти на питання, чи є громадянами України ті, хто прожив на тимчасово окупованій території дев’ять років і чи мають вони право на українське громадянство?

Фото: Макс Требухов

“Ті, хто прожив в окупації 9 років, чи дійсно вони є громадянами України? Я вам скажу: ті, хто прожив майже півтора року в окупації в Маріуполі і мав середні погляди щодо майбутнього, вже кажуть, що не все так погано. Ще пів року, і вони будуть казати інакше. Ще пів року - інакше. Тому, дійсно, можливо, нам час поставити питання щодо перегляду українського громадянства для людей, які знаходяться в окупації? Повірте, для проукраїнського населення це не буде проблемою. Аж ніяк. Навпаки. Може, дійсно почати казати вголос, яка буде відповідальність для людей, які свідомо повертаються в окупацію або там заробляють?” - зазначає Андрющенко.

Радник мера Маріуполя упевнений, що час для таких питань і відповідей на них вже настав. І думка наших партнерів у цьому не має бути визначальною.

“Ми постійно спілкуємося з партнерами, вісім років, - з французами, німцями, вони постійно ставлять питання про деокупацію Донецька, але дуже не люблять відповідання на запитання до них. Що було з Німеччиною після того, як впала Берлінська стіна? Що було з Францією в перший рік деокупації після Другої світової війни? Коли вони намагаються нав'язати нам якісь правила, вони забувають, що робили самі”, - говорить Андрющенко. За його словами, люди готові повернутися (на деокуповані території. - Ред.), жити у вагончиках і відбудовувати свої міста будувати, але їм потрібна відповідь на ці запитання.

Народний депутат від партії “Європейська Солідарність”, історик Володимир В’ятрович вважає, що українське суспільство, яке ставить питання покарання й справедливості для мешканців ТОТ, не відрефлексувало належним чином, чому події 2014 року взагалі стали можливими.

Фото: Макс Требухов

“Чому Росія не просто зайшла, а затрималася і окупувала ці території? Чого забракло нам? Історія кинула нас в дуже страшний, кривавий експеримент, який дає можливість зробити певні висновки. Чому Росія не затрималася на Київщині? Чому Росія не затрималася на інших територіях і не пробувала захопити їх після 24 лютого 2022 року?

Який чинник спрацював, що завадив Росії в цьому? Було багато чинників, але один з важливих, на мою думку, був описаний паном Кулебою в образі музею Примаченко. (Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба перед тим розповідав про досвід деокупації міста Іванків Київської області: “Ми приїхали з військовими, люди зустрічали нас максимально привітно, усі плакали, було зворушливо й емоційно. І перше, що мені сказали під час спілкування - не про їжу, не про загиблих людей, не про втрату, мені сказали: “Вони знищили музей Марії Приймаченко”. - Ред.). Цей чинник – це національна ідентичність. Тобто відчуття окремішності українців і відчуття того, що це треба захищати. Це те, на жаль, що Росії вдалося протягом століть історії викосити, дуже понизити на територіях Луганської і Донецької областей”, - зауважив Володимир В’ятрович.

На його думку, говорячи про деокупацію територій, слід говорити насамперед про їх реукраїнізацію, оскільки це питання безпеки.

“Будемо говорити відверто: там, де буде домінувати українська національна ідентичність, там буде українська територія. Там, де її не буде, де Росія матиме можливість знову опиратися на людей, які мислять себе частиною “руського міра”, там буде “руський мір”. Тому це питання має бути одним з головних в політиці деокупації після війни. І на це мають йти колосальні ресурси”, - вважає історик.

Він також зазначив, що в контексті відбудови важливо говорити про створення спеціальних умов для молодих людей, які готові будуть на звільнених територіях працювати в органах влади, вчителями, бібліотекарями абощо.

“Це будуть колосальні ресурси. Тут найважливіше розуміти, що значна частина цього ресурсу треба буде від нас, від українців, тому що захист української культури – це місія української держави”, - резюмував Володимир В’ятрович.

Тему національної ідентичності підтримав й український вчений-філософ, доктор філософських наук Євген Бистрицький. Він запропонував подумати над тим, не як держава буде займатися економічним чи інфраструктурним відновленням, а що там робитимуть самі люди?

Фото: Макс Требухов

“В Лондоні на конференції з відновлення західні учасники постійно підкреслювали, що відновлення - це не тільки відбудова, це ще й реформи. І що відновлення - це справа рук самих громадян. Є питання - що ми можемо запропонувати громадянам?” - вважає Євген Бистрицький. А запропонувати ми можемо умови, вважає він.

“Треба говорити про принципи. Перший принцип пов'язаний з поняттям національної ідентичності, яка складається з двох вимірів: правова громадянська ідентичність (а в нас демократична ідентичність європейська) та національна культура. Вони поєднуються. Одна без іншої не існує. Якщо одна суперечить іншій, розвалюється держава.

Те, що ми мусимо запропонувати громадянам - це свободи, правові можливості самим думати, що відновлювати і як відновлювати, тим, хто приїде. Звичайно, я говорю дуже ідеалістично, тому що доведеться спрямовувати на це відновлення гроші донорів і держави. Але на основі демократичної ідентичності буде підтримуватися і втілюватися національна культура ідентичності. Інакше не буває. Не можна примусити людей бути українцями, якщо не буде свободи. Вони мусять це робити автоматично, природно, від себе”, - зауважив вчений.

Проблему самоідентифікацію на тимчасово окупованих територіях вважає найбільшим викликом держави й київська підприємиця, родом з Донбасу Олеся Остаф’єва. Вона зазначила, що понад 20 років прожила у Донецьку, протягом останніх 10 років там не була, але має зв’язки і розуміє, що там відбувається.

Фото: Макс Требухов

“Ми можемо побудувати суперумови економічні. Можемо побудувати безпеку. І там буде круто жити. І ті, хто там зараз живуть, із задоволенням залишаться. Але головне питання – самоідентифікація. Вони не будуть себе самоідентифікувати українцями. І це наш найбільший виклик. Поки люди не будуть вважати себе українцями на цих територіях, ми будемо жити в постійній небезпеці, в постійній можливості повторення цієї ситуації.

Бо Росія і “руський мір” прийшов на підготовлений ґрунт. Там, де Росію не готові були приймати ментально, вона не змогла закріпитися. Це головне, що ми маємо розуміти”, - вважає Олеся Остаф’єва.

З нею погоджується депутат Київради, виходець із Севастополя Дмитро Білоцерковець. Він впевнений: держава має вчитися на своїх помилках, щоб Росія знову не повернулася.

Фото: Макс Требухов

“Перше, я вірю в те, що українські Донецька та Луганське області будуть деокуповані, це буде 100%. Але ми маємо з вами не забувати, що рано чи пізно Росія знову спробує прийти. Для того, щоб розуміти, який фактор буде впливати на те, щоб такого не відбувалося, я дуже швидко розкажу про те, що відбувалося в Севастополі

З 2005-го року розпочалася гібридна війна. Росія так завжди розпочинала. Вкладали по 2-3 мільйони доларів на рік на фінансування проросійських організацій. Окрім цього, вони скуповували українські медіа, українські форуми та починали маніпулювати. Держава жодним чином нам, громадським активістам, не допомагала в Севастополі. Ми самі все робили. І головний фактор, який є проблемою для всіх нас - це те, що держава має впливати на ці фактори, вона має працювати над помилками, які були. Потрібно спільно працювати не тільки над стратегією деокупації, а й над протистоянням у майбутньому”, - впевнений Білоцерковець.

Народна депутатка від “Слуги народу” Єлизавета Яськозапропонувала усім присутнім на мить уявити, що раптом ми дізнаємося по деокупацію тимчасово окупованих територій, як це сталося з Нагорним Карабахом, чи є у нас відповідь на питання, де навчатимуться люди з ТОТ, де отримуватимуть медичну допомогу? Вона розповіла про дівчину, яка хоче виїхати з окупації для навчання на підконтрольній Україні території, але рішення, які має для неї Україна - сирі й досі невідпрацьовані.

Фото: Макс Требухов

“У нас є певні рішення, але вони, м'яко кажучи, недороблені, вони неідеальні, і як ми будемо цих людей навчати? Навіть коли ми розробимо ці рішення, нам треба, щоб були люди, які їх імплементуватимуть. Я переживаю, що в судовій системі не буде навчених людей з перехідного правосуддя, які будуть вирішувати, зрадник людина чи ні. Чи можеш ти, наприклад, навчатися в українському університеті, чи тобі треба ще рік-два пройти інтеграційну програму?

Нам треба дуже багато морального лідерства. Тому що все буде неідеально. Ми говоримо про милосердя, а я не вірю, що 100% людей зможуть прийняти це милосердя. Для перехідного періоду дуже важливе моральне лідерство. Нам потрібні спеціалісти. Я вважаю, що ми вже повинні інвестувати в те, щоб готувати таких спеціалістів. Бо просто не буде тих, хто зможе усе це реалізувати”, - вважає депутатка.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін порушив ще одне важливе питання - міжнародної адвокації деокупації територій.

“Як переконати сьогодні президента Байдена вкластися у звільнення Донбасу і потім у його відновлення? З Кримом усе зрозуміло – він має геостратегічне значення. Або уявіть, що я президент Сі (Сі Цзіньпін, президент Китаю. – Ред.), переконайте мене за пару хвилин, чому я маю натиснути на Путіна, щоб Донбас усе ж таки був українським. Як це зробити, якщо неясно, що з людьми, яка модель. Нас не треба переконувати – для нас Україна понад усе, а для них – ні”, – зазначив Клімкін, підкреслюючи, що слід виносити адвокацію повернення тимчасово окупованих територій на міжнародний рівень, переконувати, “що Донбас, його звільнення, а потім перезавантаження – це той пріоритет, без якого Захід не може жити”.