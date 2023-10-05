Олексій Кулеба: «Повернення Донеччини й Луганщини перед партнерами найкраще адвокатує єдність у пориві звільнити Батьківщину»

У геополітиці і міжнародній підтримці України, зокрема щодо повернення Донецької й Луганської областей, велику роль відіграє те, чи залишимося ми такими самими сильними і єдиними, як на початку повномасштабного вторгнення. Таку думку висловив заступник Офісу Президента Олексій Кулеба на дискусійній панелі “Майбутнє українського Донбасу” в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”.

Фото: Макс Требухов

Дискусію про міжнародну підтримку повернення окупованих територій ініціював колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

“Як переконати сьогодні президента Байдена вкластися у звільнення Донбасу і потім у його відновлення? З Кримом усе зрозуміло – він має геостратегічне значення. Або уявіть, що я президент Сі (Сі Цзіньпін, президент Китаю. – Ред.), переконайте мене за пару хвилин, чому я маю натиснути на Путіна, щоб Донбас усе ж таки був українським. Як це зробити, якщо неясно, що з людьми, яка модель. Нас не треба переконувати – для нас Україна понад усе, а для них – ні”, – зазначив Клімкін, підкреслюючи, що слід виносити адвокацію повернення тимчасово окупованих територій на міжнародний рівень, переконувати, “що Донбас, його звільнення, а потім перезавантаження – це той пріоритет, без якого Захід не може жити”.

У відповідь на це заступник голови Офісу Президента Олексій Кулеба нагадав про кордони України станом на 1991 рік: “І ми маємо відстоювати саме таку позицію і ніяку іншу. Ми маємо повернути територіальну цілісність України без нюансів”.

Фото: Макс Требухов

Крім того, кращим аргументом для міжнародних партнерів, на думку Кулеби, є готовність українців боротися за свої території.

“Щодо того, яким чином і кого переконувати. Ми можемо багато говорити про те, що ми не впораємося без допомоги міжнародних партнерів, можемо говорити про геополітику, але якщо ми не будемо сильними, такими сильними, як були під час повномасштабного вторгнення – коли всі були максимум заодно і люди дуже чітко визначили для себе, що всі боремося за свою країну, ми українці і зробимо все, щоб захистити нашу державу. Тільки коли ми будемо єдині у своєму пориві звільнити Батьківщину, ми зможемо це зробити”, – резюмував Кулеба.