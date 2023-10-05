Зеленський та Мелоні обговорили наступний пакет військової допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні обговорили наступний пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

“Під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні підтвердили міцне українсько-італійське партнерство. Дякую Італії за принципову й послідовну підтримку в захисті нашої свободи та наших людей, наших родин. Поінформував про перебіг нашого контрнаступу та наші першочергові оборонні потреби. Обговорили наступний пакет військової допомоги Італії, зокрема шляхи посилення нашої протиповітряної оборони”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони також зосередилися на ключових викликах європейській безпеці, таких як гібридні загрози Росії. Президент наголосив, що європейці повинні захистити наш континент від перетворення Росією продовольства, енергії, міграції й інших проблем на зброю.

“Захистити Україну від російської агресії означає захистити також усю Європу від усіх загроз і дестабілізації, які провокує Кремль. Зокрема, в Африці, де Росія дестабілізує цілі країни”, - сказав Зеленський.

Він тако повідомив, що сторони обговорили майбутнє головування Італії у G7.

Президент України подякував Джорджі Мелоні за підтвердження того, що підтримка України буде топовим пріоритетом Італії. Також подякував за готовність Італії взяти патронат над відновленням Одеси.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти. Заплановані двосторонні зустрічі, на яких, зокрема, будуть домовлятись про посилення ППО України. Він вже обговорив з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом новий пакет оборонної підтримки. Також глава держави повідомив, що Україна готується розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії.