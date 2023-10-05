У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню, постраждали щонайменше двоє медпрацівників, – Прокудін

У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини “екстренки”. Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію”, - йдеться в повідомленні.

Інша інформація уточнюється.

За годину до цього Прокудін повідомив, що ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія знову обстріляла Херсон. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей.