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У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню, постраждали щонайменше двоє медпрацівників, – Прокудін

Інформація уточнюється.

У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню, постраждали щонайменше двоє медпрацівників, – Прокудін
Фото: Telegram/Олександр Прокудін

У Бериславі на Херсонщині – пряме влучання в лікарню.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини “екстренки”. Постраждали двоє медпрацівників. У водія “швидкої” – перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію”, - йдеться в повідомленні.

Інша інформація уточнюється.

За годину до цього Прокудін повідомив, що ворог наніс пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

Нагадаємо, сьогодні вранці російська армія знову обстріляла Херсон. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей.

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