Головне за ніч та ранок четверга, 5 жовтня: 57 бойових зіткнень, саміт Європейської політичної спільноти

У ніч на 5 жовтня росіяни атакували Україну "шахедами" з південного напрямку (мис Чауда, окупований Крим).

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, загалом зафіксовано пуски 29 ударних безпілотників.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищили 24 «шахеди» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Президент Володимир Зеленський прибув до Іспанії на саміт Європейської політичної спільноти.

“Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі”, - йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Зазначається, що ключове для України, особливо перед зимою, – посилення ППО. Вже є основа для нових домовленостей із партнерами. Українська сторона готується їх підтвердити та реалізувати.

Також президент повідомив, що йде робота над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки, зокрема регіональної. Україна має вагомі пропозиції.

Крім того, окрема увага буде приділена Чорноморському регіону та спільній роботі заради глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки на Донеччині, безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Григорівки, Кліщіївки, Андріївки, Авдіївки та Ласточкіного.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби Сили оборони знищили близько 580 окупантів, 12 танків та 26 броньованих машин ворога. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила близько 280 470 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці четверга російська армія знову обстріляла Херсон. За попередніми даними, загинули двоє цивільних людей.

"Близько 9:30 окупанти з артилерії вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого смертельні поранення отримали чоловік і жінка", – написав голова ОВА Олександр Прокудін.

Голова ОП Андрій Єрмак додав, що серед загиблих – комунальник, який обрізав дерева.

Цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області РФ. Частина споживачів залишилися без світла, повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, безпілотники атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.

Частково відключене електропостачання. Розпочалися ремонтні роботи.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!