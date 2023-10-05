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Уранці окупанти обстріляли Нікополь, поранена жінка (оновлено)

Інформація уточнюється.

Уранці окупанти обстріляли Нікополь, поранена жінка (оновлено)
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні вранці ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова ДОР Микола Лукашук.

"Рашисти поранили людину. Під час ранкового артилерійського обстрілу Нікополя постраждала 64-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно", – уточнив Лукашук о 9:41.

Через обстріл в місті пошкоджені 10 будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 4 – побиті. Понівечені лінії електропередач та газогін.

Фото: Микола Лукашук

Обстеження території триває. Рятувальники з'ясовують, яких ще збитків завдав агресор. В інших громадах Дніпропетровщини вночі та вранці було спокійно.

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Нагадаємо, вчора протягом дня росіяни атакували Нікополь безпілотником та тричі обстріляли з артилерії. Внаслідок обстрілів постраждала 75-річна жінка. Її госпіталізували з осколковими пораненнями.

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