Rheinmetall надав Україні системи захисту від безпілотників SurveilSpire

До складу системи входить мобільне спостереження, вежі з камерами денного і нічного бачення, дрони та система управління.

Компанія Rheinmetall уклала контракт на постачання автоматичних систем розвідки в Україну. Замовлення зробив німецький уряд.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

SurveilSpire – це система захисту безпілотників, призначена для розвідки та боротьби з ворожими дронами. До складу систем розвідки входить мобільне спостереження, вежі з камерою денного та нічного бачення, автопілотовані міні-дрони та система управління.

Системи використовуються, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості з залученням якомога меншої кількості персоналу. SurveilSpire також може забезпечити мережу 5G.

У заяві концерну зазначається, що вартість замовлення коливається двозначному діапазоні мільйонів євро. Доставка вже почалася.

Rheinmetall співпрацює над проєктом разом з естонською компанією DefSecIntel.

Нагадаємо, Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дозволило концерну Rheinmetall створити в Україні спільне оборонне підприємство з українською державною групою “Українська оборонна промисловість”. Вже подана заявка на отримання дозволу від інших відповідних агенцій. Очікується, що він надійде найближчим часом.