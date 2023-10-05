Уночі окупанти вдарили ракетами по селищу Печеніги на Харківщині, є руйнування

Уночі 5 жовтня близько 00:15 ворог завдав ракетного удару (попередньо з ЗРК С-300) по селищу Печеніги Чугуївського району. Пошкоджено 2 будинки, сталися пожежі.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 3:00 ворог обстріляв село Гороховатка Ізюмського району. Сталася лісова пожежа на площі 500 м кв.

Протягом минулої доби під ударами росіян перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа.

У селищі Козача Лопань Харківського району артилерійським обстрілом пошкоджено 2 приватні будинки, господарчі споруди, приватний автомобіль. Через обстріл околиць села Глибоке Харківського району горіла трава у полі. Постраждалих серед цивільного населення протягом доби немає.

За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,1 га території та знешкодили 51 вибухонебезпечний предмет.

Минулої доби російські війська спробували піти в наступ в районі північніше Зибиного Чугуївського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Нагадаємо, близько опівночі 4 жовтня російські окупаційні війська завдали удару керованою авіабомбою по селищу Борова Ізюмського району Харківської області. Пошкоджені дитсадок, школа, центр зайнятості, інкубатор та спиртзавод. Поранена жінка.