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РФ протягом доби 78 разів обстрілювала Херсонську область. Є поранені

Серед ночі ворог вдарив по Одрадокам'янці та Миколаївці. 

За минулу добу РФ здійснила 78 обстрілів Херсонської області, випустивши 445 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, БпЛА, та завдавши двох ракетних ударів. 

По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу в Херсоні. Через російську агресію дві людини дістали поранення", – написав він.

Окрім того, сьогодні близько 03:00 армія ворога вдарила з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Нагадаємо, росіяни у вересні та жовтні збільшили кількість авіаударів по Херсонській області. Ворог умисно обстрілює цивільну інфраструктуру, храми, підприємства та будинки. 

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