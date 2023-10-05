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Сили ППО знищили 24 "Шахеда" над Одещиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною

Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Сили ППО знищили 24 "Шахеда" над Одещиною, Миколаївщиною та Кіровоградщиною
Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 5 жовтня росіяни атакували Україну "Шахедами" з південного напрямку (мис Чауда, окупований Крим).

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, усього зафіксовано пуски 29 ударних безпілотників.

Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищили 24 «Шахеда» у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

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Нагадаємо, цієї ночі нібито відбулася атака безпілотників на об’єкти інфраструктури у Курській області РФ. За словами губернатора області Романа Старовойта, дрони атакували інфраструктурні об’єкти у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. Частково відключене електропостачання. Тривають ремонтні роботи.

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