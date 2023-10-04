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Росіяни за день обстріляли три громади Сумщини

Загалом протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.

Росіяни за день обстріляли три громади Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 4 жовтня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 13 вибухів.

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По Краснопільській громаді росіяни ударили мінометами та скинули на неї ВОГи за допомогою БПЛА.

Крім того, по Хотінській громаді випустили ракети з вертольоту.

А по Середино-Будській громаді окупанти били з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні протягом дня росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області безпілотником та тричі обстріляли з артилерії.

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