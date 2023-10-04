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Зеленський про системи ППО для України: Очікуємо на певні рішення від наших партнерів

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою", - сказав Президент.

Зеленський про системи ППО для України: Очікуємо на певні рішення від наших партнерів
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на "певні рішення" від партнерів щодо систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у вечірньому відеозверненні глави держави.

"Ми робимо все, щоб дати Україні більше систем ППО перед зимою. І зараз, до речі, очікуємо на певні рішення від наших партнерів", - сказав Президент.

Він додав, що "вся робота в регіонах, яка стосується фізичного захисту критичних об’єктів та термінової відбудови, повинна бути проведена максимально за час до зими".

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Нагадаємо, нещодавно Президент Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили постачання додаткових систем ППО для нашої держави від країн-членів Альянсу.

Про ППО говорили під час зустрічі міністр оборони України Рустем Умєров та Держсекретар з питань оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Тим часом Україна і США спільно вироблятимуть системи протиповітряної оборони на території нашої держави. До кінця року мають бути перші результати.

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