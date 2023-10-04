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Викрили прокурора з Київщини, який вимагав від підприємця $45 тисяч

Стільки вартувала "послуга", аби закрити два провадження проти бізнесмена.

Викрили прокурора з Київщини, який вимагав від підприємця $45 тисяч
Фото: СБУ

Служба безпеки України і ДБР спільно із Офісом Генерального прокурора зібрали доказову базу на прокурора Фастівської окружної прокуратури Київщини, який вимагав від місцевого підприємця $45 тисяч.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Зловмисник за ці кошти мав закрити два провадження проти бізнесмена. Одне - за $30 тисяч - стосувалося справи підроблення документів, печаток і штампів. У цьому провадженні прокурор був процесуальним керівником. 

За інше провадження зловмисник мав отримати ще $15 тисяч.

Прокурора піймали, коли він отримував другу частину хабаря.

Фото: СБУ

При обшуках за місцями роботи і проживання виявили матеріали, які підтверджують незаконні дії.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу - тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, минулого місяця НАБУ і САП спільно зі Службою безпеки викрили "на гарячому" виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду Одещини. А у Броварах викрили суддю, котрий вимагав 4 тисяч доларів хабаря за «правильне вирішення питання» у цивільній справі.

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