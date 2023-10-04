Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)

Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура Головного управління розвідки Міністерства оборони десантувалися на територію Криму.

Вони завдали вогневого ураження окупантам. Про це повідомили в Telegram ГУР.

"Спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження московським окупантам! Крим буде українським!" – написали розвідники.

У опублікованому ними відео видно, що висадка в Крим здійснювалася на човнах.

"ГУР МО здійснило чергову висадку в Крим, Крим буде українським, або безлюдним", – сказав один із бійців на відео.



Представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі УП уточнив, що після виконання завдання група спецпризначенців відійшла, але є втрати.

"Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій", – сказав він.

У серпні, на День Незалежності, ГУР та ВМС теж здійснили висадку на територію окупованого Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор.