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ГУР і ВМС у День незалежності здійснили висадку в Криму. Знищено ворожу техніку, замайорів український прапор (оновлено)

Противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку.

Уночі 24 серпня в Криму відбувся бій за участі плавзасобів та авіації. Українські війська здійснили спецоперацію.

Під час спецоперації відбулася висадка військових у Криму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі hromadske.

"Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані", – сказав він. 

О 12:53 в ГУР опублікували деталі щодо спецоперації.

"Вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор", – повідомили в ГУР. 

Український прапор у Криму
Фото: Маршал у Telegram
Український прапор у Криму

Розвідники зазначили, що всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Вранці у коментарі "Суспільному" Юсов говорив, що спецоперація тривала. Цей коментар було опубліковано о 10:57.

За словами Юсова, задіяний військово-морський флот. Втрат серед особового складу немає.

"Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", – сказав він. 

Близько 5 ранку проєкт "Крим Реалії" повідомив, що з 5 години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут були чутні вибухи. 

Нагадаємо, вчора в Криму українські війська знищили комплекс С-400, пошкодили "Бастіон" та радіолокаційні станції ворога. Це, за даними від ГУР, також відбулося на мисі Тарханкут. У ГУР повідомили, що вчора у територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих вишок бойка, відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав відповідь. 

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