За добу Росія обстрілювала девʼять областей України. По Запорізькій завдала 90 ударів, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли 10 разів (199 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із артилерії та мінометів. Під час обстрілу села Гремʼяч одна людина отримала поранення. Пошкоджено будинок та господарську споруду, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та зранку ворог здійснив 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 120 вибухів. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади. Роменська громада: удар БпЛа типу "Шахід" по приміщенню навчального закладу в Ромнах. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, чотири цивільні особи загинули, чотири поранено.

У Дніпропетровській вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". Є влучання інших ракет. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей, шістьох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджні також з десяток об'єктів. Серед них – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Також вчора вдень від ворожих обстрілів здригалася Марганецька громада. Рашисти били по ній двічі за день з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

У Миколаївській вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Наразі відомо про трьох постраждалих. З них двом допомогу було надано амбулаторно, ще одна людина отримує медичну допомогу у лікарні. Вчора протягом дня ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та ракетних систем залпового вогню по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Вчора вдень та сьогодні вночі – ворожі обстріли по місту Очаків. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. Детальна інформація уточнюється.

У Луганській авіаційного удару противник завдав по Твердохлібовому, артилерійських – по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 151 обстріл (546 снарядів). На окупованій частині готуються розгорнути чергову хвилю примусової мобілізації.

У Харківській вночі ворог обстріляв Вовчанськ. Пошкоджено будівлю Вовчанського протитуберкульозного диспансеру, сталася пожежа. Також пошкоджено підприємство, сталася пожежа, знищено трактор МТЗ, автомобіль. Вночі також ворог з артилерії обстріляв Вільчу. Пошкоджено паркан, зайнялася суха трава. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Довжика та Чугунівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Красний Яр. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане. Вчора внаслідок ворожого обстрілу з артилерії Купянська пошкоджено приватний будинок, автомобіль, причеп, лінію електропередач. Постраждалих немає. Внаслідок ракетного удару (Х-35) по Михайлівці пошкоджено будівлі ТОВ "Агросервіс ЛТД". Сталася пожежа. Зруйновано металевий склад з добривом. Пошкоджено майстерню, шість автомобілів, тягач, паливозаправник. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу Вовчанська горів житловий будинок та господарчі споруди. В Явірському на території підприємства "Явірське" на полі під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор Т-150, який керувався дистанційно. Потерпілих немає.

У Запорізькій ворог завдав 90 обстрілів по 26 містах і селах. На щастя, за минулу добу – без постраждалих серед цивільних. 71 удар з артилерії прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Левадному, Новодарівці, Кам'янському, Степовому та інших прифронтових населених пунктах. Червоне, Роботине, Степногірськ, Лук'янівське та Новодарівка постраждали від 10 обстрілів з РСЗВ, Малинівку та П'ятихатки тричі атакували з БпЛА, а Оріхів зазнав шести авіаударів.

У Донецькій за добу в області одна людина загинула, четверо – поранено. Ворог обстріляв населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Зоряне, Богоявленка, Новоукраїнка, Кліщіївка, Максимівка, Іскра, Прелесне. Пошкоджено 11 приватних житлових будинків, будівля сільської ради, кафе, пʼять цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, ЗОШ, пташник.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 99 обстрілів (497 снарядів), з них по Херсону – вісім обстрілів (32 снаряди). Окупанти поцілили у райони 29 населених пунктів області; територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні; адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі. Через російську агресію семеро людей дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог завдав 10 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА "Shahed-136/131".