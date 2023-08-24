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Росія вже втратила на війні в Україні 259 160 військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 340 загарбників

Росія вже втратила на війні в Україні 259 160 військових
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 259 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 259 160 (+340) осіб
  • танків – 4375 (+2)
  • бойових броньованих машин – 8511 (+23)
  • артилерійських систем – 5333 (+15)
  • РСЗВ – 723 (+1)
  • засоби ППО – 494 (+3)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20)
  • крилаті ракети – 1406 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28)
  • спеціальна техніка – 801 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку втрати росіян за добу сягнули понад дві сотні осіб.

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