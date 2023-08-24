Росія вже втратила на війні в Україні 259 160 військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 340 загарбників

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 259 160 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 259 160 (+340) осіб

танків – 4375 (+2)

бойових броньованих машин – 8511 (+23)

артилерійських систем – 5333 (+15)

РСЗВ – 723 (+1)

засоби ППО – 494 (+3)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20)

крилаті ракети – 1406 (+0)

кораблі/катери – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28)

спеціальна техніка – 801 (+1).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, на Таврійському напрямку втрати росіян за добу сягнули понад дві сотні осіб.