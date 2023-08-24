Росія вже втратила на війні в Україні 259 160 військових

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 340 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила в Україні 259 160 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 259 160 (+340) осіб
- танків – 4375 (+2)
- бойових броньованих машин – 8511 (+23)
- артилерійських систем – 5333 (+15)
- РСЗВ – 723 (+1)
- засоби ППО – 494 (+3)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20)
- крилаті ракети – 1406 (+0)
- кораблі/катери – 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28)
- спеціальна техніка – 801 (+1).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, на Таврійському напрямку втрати росіян за добу сягнули понад дві сотні осіб.