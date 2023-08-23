Російські удари по дунайских портах свідчать про бажання РФ ескалувати війну, - МЗС Румунії

Очільниця МЗС Румунії вважає, що необхідно притягнути до відповідальності причетних до воєнних злочинів в Україні росіян.

Голова МЗС Румунії Лумініца-Теодора Одобеску на третьому Міжнародному саміті Кримської платформи прокоментувала російські удари по українських дунайских портах.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Недавні удари по українських портах, які знаходяться дуже близько до румунських кордонів, ще раз дають нам сигнал про те, що Росія демонструє бажання ескалувати війну далі», - сказала голова МЗС Румунії.

На думку Одобеску, міжнародна спільнота має продовжувати зусилля щодо притягнення до відповідальності усіх росіян, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Вона також наголосила, що Румунія підтримує українську Формулу миру як шлях до досягнення довготривалого миру.

Нагадаємо, вночі 23 серпня росіяни упродовж трьох годин атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону. Були влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, пошкодження отримали і зерносховища.