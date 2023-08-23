Ймовірно, сам Пригожин також перебував на борту літака.

У Тверській області Росії розбився бізнес-джет Embraer 600 з бортовим номером RA-02795.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Літак, що розбився, належаd ватажку ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. Низка російських ЗМІ з посиланням на Росавіацію стверджують що Пригожин був у переліку пасажирів, що перебували на борту. Також, можливо, там перебував і Дмитро Уткін з позивним "Вагнер".

Вагнеровський канал вказує, що літак був збитий російською ППО.

МНС Росії повідомляє про 10 загиблих при падінні літака.

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення “вагнерівців”.

“Вагнер” установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

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