На окупованих територіях України не вистачає фельдшерів, - ЦНС

А "заклади освіти" окупантів отримали заповненість у 40-50% від кількості навчальних місць.

Росіяни на захоплених територіях України зафіксували значний дефіцит абітурієнтів в "університетах". Також окупантам не вистачає фельдшерів і медиків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційні "адміністрації" тимчасово захоплених територій Запорізької та Донецької областей провалили вступну кампанію у фейкові "заклади вищої освіти".

Окупанти створили на базі захоплених приміщень українських університетів свої "заклади освіти", але не можуть знайти туди студентів та абітурієнтів. Дипломи цих "університетів" не визнаються ніким, навіть роботодавцями самої РФ.

У ЦНС пояснили, що відтак ворог скасував вступні іспити, зробив навчання безкоштовними й обіцяє програму обміну до російських університетів.

"Проте навіть така "мотивація" не допомогла і "заклади освіти" отримали заповненість у 40-50% від кількості навчальних місць", - додали у Центрі нацспротиву.

Також у ЦНС повідомили, що окупанти відчувають значний кадровий дефіцит на тимчасово окупованих територіях через небажання місцевих співпрацювати з ними. Зокрема окупанти не можуть знайти фельдшерів на постійній основі, відтак місцеве населення позбавлене можливості отримувати медичні послуги.

Нагадаємо, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок мігрантів з РФ.

Також керівництво РФ проводить рекрутінг росіян для участі у проведенні псевдовиборів на окупованих українських територіях.