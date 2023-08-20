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Окупанти хочуть завезти до Маріуполя сотні тисяч мігрантів з РФ

Мешканців Маріуполя при цьому примусово депортують.

Окупанти хочуть завезти до Маріуполя сотні тисяч мігрантів з РФ

Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок мігрантів з РФ.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

"Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ", - йдеться в повідомленні.

Мешканців Маріуполя при цьому примусово депортують на територію Росії.

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Нагадаємо, що окупаційна російська адміністрація знесла в Маріуполі Донецької області 465 багатоповерхових будинків.

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