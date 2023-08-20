У Запорізькій області 20 окупантів загинули у сутичці між собою, - Маляр

Сутичка між окупантами сталась у Михайлівці Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як відзначає Маляр, міжетнічні протиріччя процвітають не лише в Росії, але у військах на тимчасово окупованих територіях.

"Так, у населеному пункті Михайлівка під час зйомок російського пропагандистського сюжету про високопосадовця з числа “кадирівців” дагестанці висловили невдоволення, яке переросло в сутичку", - пише Маляр.

Внаслідок конфлікту, як відзначає Маляр, загинули 20 окупантів. Близько 40 отримали вогнепальні поранення.

Нагадаємо, що вчора, 19 серпня, як розповідав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, в окупантів також стався конфлікт, який переріс у стрілянину. Причина полягала в тому, що окупаційна комендатура зупинила чеченця, автомобіль якого був набитий зброєю.