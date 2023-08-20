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Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій

Він споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».

Росія вивела в Чорне море підводний ракетоносій
Фото: missilethreat.csis.org

У неділю, 20 серпня, Росія вивела в Чорне море підводний носій ракет.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Він споряджений чотирма ракетами типу «Калібр».

За її словами, «такі маневри окупанти спрямовані на виснаження протиповітряної оборони України».

«Зараз 9 кораблів у Чорному морі, серед них один ракетоносій, підводний човен. Один корабель прикриває обстановку у Чорному морі. Ракетну небезпеку ми оцінюємо як високого рівня загрози, оскільки пуск з підводного човна ускладнений для виявлення системами ППО. Це означає, що на сигнали повітряної тривоги треба реагувати дуже оперативно», – сказала речниця.

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Нагадаємо, що 19 серпня Росія тримала на бойовому чергуванні у Чорному морі 6 кораблів. Серед них не було ракетоносіїв.

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