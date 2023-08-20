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Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини

Зафіксовано 248 вибухів.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

“Сумщина. Ситуація на прикордонні станом на 21.00. 19 серпня 2023. Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 248 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Хотінська громади”, - йдеться в повідомленні.

Великописарівська громада: здійснено гранатометний (АГС-17) обстріл (47 вибухів) та артилерійський обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (19 вибухів), обстріл з РСЗВ (15 вибухів), гранатометний обстріл з АГС-17 (58 вибухів) та з САУ (13 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).

Хотінська громада: здійснено авіаудари з гелікоптеру – пуск 17 некерованих авіаційних ракет НАР. За результатом одного з обстрілів пошкоджено приватне домогосподарство, відбулось загорання приватного будинку.

Білопільська громада: зафіксовано авіаудар з гелікоптеру випущено 3 некеровані авіаційні ракети НАР, гранатометний обстріл з АГС (13 вибухів), обстріли з мінометів (26 вибухів) та артилерії (16 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, у суботу вранці 19 серпня росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова. Відомо про сімох загиблих, травмовані 144 людини.

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